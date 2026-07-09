EMAX suspende temporalmente el servicio de agua potable por mantenimiento preventivo en zona 4

Jul 9, 2026 | Actualidad , Portada , Xela |

Por Multimedia Stereo 100 |

La Empresa Municipal Aguas de Xelajú (EMAX) informó que este jueves 9 de julio desarrollan trabajos de mantenimiento preventivo y limpieza en los depósitos de distribución de agua potable en la 6ª calle, zona 4 de Quetzaltenango.

Como parte de estas labores, el suministro de agua potable permanecerá suspendido, de forma temporal, mientras se realizan las tareas programadas, las cuales tienen como objetivo garantizar la calidad del servicio y el adecuado funcionamiento del sistema de distribución.

EMAX indicó que el servicio será restablecido, a partir de las 18 horas de este jueves, una vez concluyan los trabajos.

EMAX agradeció la comprensión de los vecinos por las molestias que esta suspensión temporal pueda ocasionar.

Información y fotografías EMAX