PNC captura a presunto secuestrador es Petén

Jul 9, 2026 | Actualidad , Justicia , Nacionales , Portada |

Por Multimedia Stereo 100 |

Este jueves, agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) de la Policía Nacional Civil (PNC) capturan a Rigoberto «N», de 34 años, en Melchor de Mencos, Petén, en cumplimiento a una orden de aprehensión vigente.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, el detenido era requerido por un Juzgado de Petén por su presunta vinculación con los delitos de plagio o secuestro y asociaciones ilícitas.

Tras su captura, el hombre fue puesto a disposición de las autoridades judiciales competentes para continuar con el proceso legal.

Las autoridades indicaron que estas acciones forman parte de los operativos permanentes para ubicar y capturar a personas con órdenes de aprehensión vigentes, como parte de las estrategias de seguridad y combate a la delincuencia organizada.

Información y fotografía PNC