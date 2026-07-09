Embajadora de Turquía visita Municipalidad de Quetzaltenango

Jul 9, 2026 | Actualidad , Nacionales , Política , Portada , Xela |

Por Osmar Toc |

Este jueves la embajadora de Turquía en Guatemala, Beliz Celasin Rende, visita la Municipalidad de Quetzaltenango donde se reúne con el alcalde, Juan Fernando López.

Durante el encuentro se abordaron temas de mutuo interés, orientados a fortalecer los lazos de amistad y cooperación bilateral, promoviendo oportunidades de intercambio en áreas como cultura, economía y desarrollo comunitario.

Las autoridades indican que estas acciones contribuyen a consolidar alianzas estratégicas en beneficio de Quetzaltenango.