Desarrollan en Quetzaltenango certamen de arte y cultura Guatepaz

Jul 9, 2026 | Actualidad , Portada , Xela |

Por Redacción Stereo 100 |

Este 9 y 10 de julio el Ministerio de Cultura y Deportes, con apoyo del Ministerio de Educación (Mineduc) y Gobernación Departamental de Quetzaltenango desarrollan el certamen de arte y cultura Guatepaz.

Agenda de la actividad:

➡️ Etapa Regional 6-B

Fecha: 9 y 10 de julio 2026

Lugar: Hotel y Restaurante Bella Luna, Quetzaltenango, Quetzaltenango.

En el certamen de arte y cultura se cuenta con representantes del Ministerio de Cultura y Deportes, supervisor de educación y la gobernadora departamental.

Las categorías son danza, canto, pintura y teatro.