Desarrollan en Quetzaltenango certamen de arte y cultura Guatepaz

Por Redacción Stereo 100 |
Este 9 y 10 de julio el Ministerio de Cultura y Deportes, con apoyo del Ministerio de Educación (Mineduc) y Gobernación Departamental de Quetzaltenango desarrollan el certamen de arte y cultura Guatepaz.
Agenda de la actividad:
➡️ Etapa Regional 6-B
Fecha: 9 y 10 de julio 2026
Lugar: Hotel y Restaurante Bella Luna, Quetzaltenango, Quetzaltenango.
En el certamen de arte y cultura se cuenta con representantes del Ministerio de Cultura y Deportes, supervisor de educación y la gobernadora departamental.
Las categorías son danza, canto, pintura y teatro.