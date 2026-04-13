Recaudación de boleto de ornato supera los Q2.2 millones en 2026

Abr 13, 2026 | Actualidad , Política , Portada , Xela |

Por Osmar Toc |

La Tesorería General de la Municipalidad de Quetzaltenango informó que, al 31 de marzo de 2026, se recaudaron Q2 millones 264 mil 120 por concepto de boleto de ornato, superando lo obtenido en el mismo periodo de 2025, cuando se reportaron Q2 millones 104 mil 134.

Autoridades indicaron que el pago se mantuvo constante, principalmente, en enero y febrero, meses en los que no se aplica multa. Desde el 1 de abril el trámite continúa vigente, pero con un recargo del 100 por ciento.

Los fondos recaudados son destinados al mantenimiento y ornato de la ciudad, mientras que el pago puede realizarse en agencias bancarias o en línea, según explicó Lucía Archila, jefa del Departamento de Tesorería General Municipal.