Recapturan a presunto integrante de banda delictiva «Los Pecas»

Abr 22, 2026 | Actualidad , Justicia , Portada , Xela |

Por Rubén Jocol |

Este miércoles, en uno de los operativos interinstitucionales ejecutados por la Comisaría 41 de la Policía Nacional Civil (PNC) en Quetzaltenango, Ministerio Público (MP), Ejército Guatemala y Policía Municipal de Tránsito de Quetzaltenango (PMTQ), en la colonia Jardines de Xelajú, zona 7 de Xela, recapturan Rony «N», de 47 años, quien es requerido por un Juzgado de este departamento por el delito de encubrimiento propio.

El detenido es presunto integrante de la estructura criminal «Los Pecas», la cual se dedicaba al robo de equipo electrónico en diferentes negocios de Quetzaltenango y luego los vendían en comercios de integrantes de esa estructura.

Las autoridades indican que la estructura obtenía ganancias de más de Q300 mil y los hechos fueron en los años 2012 y 2013. Añaden que tres integrantes de la estructura criminal se encuentran en prisión.

Además, el detenido cuenta con un antecedente por encubrimiento propio del año 2014.