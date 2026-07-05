Reanudarán extracción de tripulantes fallecidos en accidente de avioneta

Jul 5, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Sucesos |

Por Rubén Jocol |

Las labores de extracción y traslado de los ocupantes fallecidos de la aeronave TG-PIP, en San Miguel Pochuta, Chimaltenango, se reanudarán hoy a las 10 horas, por vía aérea.

La información fue confirmada por cuerpos de socorro en coordinación con la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), la Fuerza Aérea Guatemalteca (FAG) y la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).

La ejecución de las operaciones depende de las condiciones meteorológicas, porque ayer por la mañana se registraron vientos fuertes en el lugar.

Los ocupantes fallecidos serán trasladados por aeronaves de la FAG a las instalaciones de esta institución.