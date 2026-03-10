Realizarán feria de empleo para mujeres en Gobernación Departamental de Quetzaltenango

Mar 9, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Xela |

Con información de Rubén Jocol.

El Ministerio de Trabajo y Previsión Social realizará este 10 de marzo, de 9:00 a 15:00 horas, una feria de empleo dirigida a mujeres en las instalaciones de la Gobernación Departamental de Quetzaltenango.

Durante la actividad se ofrecerán alrededor de 120 vacantes laborales, con la participación de 10 empresas, entre ellas Banco Promerica, Helados Sarita, Xelapan, Centro Dermatológico de Occidente y Grupo Buen Rollo, además de otras compañías que buscan incorporar nuevo personal.

Entre los puestos disponibles se encuentran enfermeras, cajeras, operarias de servicios, gerentes de tienda, entre otros perfiles laborales.

Las autoridades indicaron que la feria tiene como objetivo facilitar oportunidades de empleo y promover la inserción laboral de las mujeres, acercando a las empresas con personas que buscan trabajo en el departamento.