Realizan 39 allanamientos en varios puntos del país en operativos de la PNC y el MP

Mar 19, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Región , Sucesos |

Autoridades desarrollan una serie de allanamientos en distintos puntos de Guatemala, como parte de acciones coordinadas entre investigadores de la Policía Nacional Civil (PNC) y fiscales del Ministerio Público (MP).

De forma preliminar, se informó que las diligencias se llevan a cabo en Villa Nueva, Mixco y en los departamentos de Suchitepéquez, Petén, Santa Rosa y Huehuetenango, donde se ejecutan al menos 39 allanamientos de manera simultánea.

El objetivo de estos operativos es dar seguimiento a investigaciones en curso y ejecutar posibles órdenes de captura en flagrancia, según indicaron las autoridades.

Hasta el momento, no se ha detallado a qué casos específicos están vinculadas estas acciones, por lo que se espera que en las próximas horas se amplíe la información conforme avancen las diligencias.