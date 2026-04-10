Rápida intervención de la DEIC: Recuperan pick up robado en Mazatenango y capturan a tres personas en Coatepeque

Abr 10, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Sucesos |

Con información de Fernando Castellanos.



Tras una denuncia ciudadana, investigadores localizaron el vehículo robado horas antes en Suchitepéquez. Entre los detenidos se encuentra un menor de edad que fue remitido a las autoridades correspondientes.

En una exitosa operación de seguimiento, investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) de la Policía Nacional Civil (PNC) lograron la recuperación de un vehículo con reporte de robo y la desarticulación de un presunto grupo delictivo en la ciudad de Coatepeque.

El vehículo, un pick up identificado con las placas P-295KTZ, había sido hurtado durante la madrugada de este jueves en la colonia Flor del Café, Mazatenango, departamento de Suchitepéquez. Gracias a la denuncia inmediata, las fuerzas de seguridad activaron una alerta que permitió rastrear la ubicación del automotor.



Durante el operativo realizado en Quetzaltenango, se logró la detención de tres individuos implicados en el traslado del vehículo:

Edgar “N”, de 32 años.

Alejandro “N”, de 27 años.

Remisión: Un adolescente de 17 años fue remitido al juzgado correspondiente para adolescentes en conflicto con la ley penal.

Además de la recuperación del pick up, los agentes de la DEIC incautaron un teléfono celular que será analizado para determinar si contiene información sobre otras estructuras dedicadas al robo de vehículos en la región sur-occidente.

Importancia de la denuncia





Las autoridades resaltaron que el éxito de este operativo se debió directamente a la confianza ciudadana y al reporte temprano del robo.

El vehículo será entregado a sus propietarios tras finalizar las diligencias de ley en el Ministerio Público.

Se recomienda a la población mantener a la mano los números de emergencia y reportar cualquier actividad sospechosa, ya que el robo de vehículos suele ser el eslabón inicial para otros delitos de mayor impacto.