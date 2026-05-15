Quetzaltenango de la Real Corona: 502 años de historia, identidad y el orgullo del Sexto Estado

May 15, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Sucesos , Xela |



Por: Fernando Castellanos.

Fotos: Tom García.



El pulso de la «Cuna de la Cultura» late hoy con más fuerza que nunca. Este 15 de mayo, Quetzaltenango de la Real Corona conmemora 502 años de fundación, consolidándose como una de las ciudades más antiguas, ricas en historia y culturalmente vibrantes de toda Centroamérica.

Más de medio milenio ha transcurrido desde aquel lejano 1524, y el orgullo de ser quetzalteco sigue intacto en cada rincón de sus calles empedradas.



La historia de la ciudad colonial comenzó a escribirse formalmente el 15 de mayo de 1524, en las vísperas de la fiesta del Espíritu Santo.

Fue el conquistador Pedro de Alvarado quien la bautizó bajo el nombre de Quetzaltenango de la Real Corona, marcando el inicio de una era de sincretismo, arquitectura neoclásica y una identidad comunitaria inquebrantable.

Desde sus raíces ancestrales hasta su evolución colonial, la ciudad supo moldear un carácter único, forjado entre la imponencia de sus volcanes y la calidez de su gente.

Capital del Sexto Estado: El espíritu de autonomía

Hablar de Quetzaltenango es hablar de valentía y liderazgo político. Dentro de estos 502 años de historia, resalta un hito que definió el coraje de la región: en 1838, la ciudad se convirtió en la capital del Sexto Estado de los Altos.

Este episodio histórico demostró el deseo de autonomía, progreso y desarrollo de un pueblo que nunca ha temido alzar la voz para trazar su propio destino. Aunque el Estado de los Altos fue efímero, el ideal de libertad e independencia sigue siendo un pilar fundamental en el ADN del quetzalteco.

«Ser de Xela no es solo haber nacido en una coordenada geográfica; es ser heredero de 502 años de poesía, música de marimba, inviernos fríos y una dignidad que no se rinde».

Quinientos dos años después: Una herencia que vive en Stereo 100.



Hoy, Quetzaltenango no solo celebra el pasado, sino también su vibrante presente. Es la tierra de los poetas, la cuna de mentes brillantes, deportistas históricos y artistas que llevan el nombre de la ciudad a nivel internacional.

Como la radio icónica de la ciudad, Stereo 100 se une a esta magna celebración, abrazando a cada vecino que desde la zona 1 hasta las comunidades más lejanas, y a aquellos que a la distancia añoran su hogar, siguen construyendo la grandeza de este pueblo.

¡Felices 502 años, Quetzaltenango de la Real Corona! Que el viento de Xelajú siga inspirando a las futuras generaciones.

¿Sabías qué?



El nombre original: Aunque popularmente se le conoce como Xelajú o Xela, su título oficial tras la conquista fue Quetzaltenango de la Real Corona.

La fecha: Se fundó en las vísperas de la festividad católica del Espíritu Santo, una época del año donde los vientos y las primeras lluvias de mayo ya bendecían las tierras altas del occidente.