Cámara de vigilancia capta ataque armado contra hombre en panadería de Nuevo San Carlos

May 14, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Región , Sucesos |

Con información de Mario Tumín.

RETALHULEU – Un video captado por cámaras de seguridad en la aldea La Libertad, Nuevo San Carlos, se ha convertido en una pieza clave para las autoridades tras el asesinato de Héctor Francisco Juárez Cifuentes.

En las imágenes se observa el momento exacto en que un individuo ingresa de forma directa a una panadería local y dispara contra la víctima, quien falleció en el lugar debido a la gravedad de las heridas.

El material audiovisual, que ya circula en redes sociales, fue entregado formalmente al Ministerio Público (MP) y a la Policía Nacional Civil (PNC).

Los investigadores analizan las características físicas del atacante y la ruta de escape utilizada, con el fin de identificar a los responsables de este hecho que ha generado conmoción en el municipio retalteco.

Según fuentes locales, el ataque ocurrió a plena luz del día, lo que ha incrementado el temor entre los comerciantes del sector.

Ante este suceso, familiares y amigos de Juárez Cifuentes han manifestado su pesar y exigido celeridad en el proceso de investigación para evitar que el caso quede en la impunidad.

Por su parte, vecinos de la aldea La Libertad expresaron su preocupación por el repunte de incidentes violentos en Nuevo San Carlos, solicitando a las fuerzas de seguridad un incremento en los patrullajes y una estrategia de vigilancia más efectiva en las zonas comerciales de la periferia.