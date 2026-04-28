Publican reglamento y precios de referencia para el subsidio a los combustibles

Abr 28, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada |

Con información de Fernando Castellanos.



Este martes 28 de abril cobró vigencia el mecanismo legal que permitirá la aplicación del subsidio a los combustibles en todo el país. A través de la publicación del Acuerdo Ministerial 189-2026 en el Diario Oficial, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) oficializó el sistema de cálculo para los precios de referencia que regirán el apoyo económico de emergencia.



La normativa responde a lo establecido en el Decreto 11-2026 y el Acuerdo Gubernativo 64-2026, los cuales dan luz verde a la subvención estatal. Con esta publicación, las estaciones de servicio deben comenzar a aplicar los descuentos estipulados para los consumidores finales:

Diésel: Reducción de Q8.00 por galón.

Gasolinas (Superior y Regular): Reducción de Q5.00 por galón.



El Acuerdo Ministerial 189-2026 es la herramienta técnica que define cómo se fijarán los precios máximos de referencia. Este mecanismo busca evitar que el beneficio se quede en la cadena de distribución y llegue efectivamente al bolsillo del ciudadano.

Precios de Referencia: El MEM publicará periódicamente los precios sugeridos para que el consumidor pueda comparar y elegir la opción más económica.

Fiscalización: La Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (DIACO) y el MEM realizarán inspecciones conjuntas para verificar que el descuento se aplique de forma transparente en las bombas de despacho.

Vigencia: El apoyo tendrá una duración de tres meses o hasta que se agoten los Q2 mil millones destinados para este fin.



Con la entrada en vigor de este reglamento, se espera una estabilización inmediata en los costos del transporte de carga y pasajeros, así como un alivio en la presión inflacionaria sobre los productos de la canasta básica que dependen del uso de diésel para su logística.

Precios de Referencia de Venta en Terminal (EX-RACK) y Precios de Referencia al Consumidor Final vigentes del 28/04/2026 al 04/05/2026, los cuales incluyen a partir de hoy, el apoyo económico temporal de emergencia.