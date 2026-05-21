Proyecto para mejorar el estadio Mario Camposeco llegará a Guatecompras

May 21, 2026 | Actualidad , Deportes , Política , Portada , Xela |

Por Fernando Castellanos |

Este jueves, aprovechando la inauguración de un proyecto de agua potable en el cantón Chitux, zona 9 de Quetzaltenango, el alcalde municipal, Juan Fernando López, lanzó un importante anuncio para la afición altense.

El jefe edil confirmó que el esperado proyecto de mejoramiento del estadio Mario Camposeco, en la zona 3 de Quetzaltenango, finalmente será publicado en el portal de Guatecompras en un plazo aproximado de diez días.

Trámites burocráticos completados para el coloso de la zona 3

La publicación del evento de licitación o cotización en el portal estatal se había mantenido frenada, debido a trámites administrativos. Sin embargo, el alcalde aseguró que el camino legal y técnico ya quedó despejado para iniciar el proceso de modernización del estadio del Xelajú MC.

Los avances del proyecto contemplan:

➡️ Dictámenes listos: Las dos entidades públicas que hacían falta para entregar los avales ya emitieron sus resoluciones institucionales de forma favorable.

➡️ Fase final: Con la papelería completa, el personal técnico de la municipalidad se encuentra en la etapa de carga de datos y bases de la licitación para subirla formalmente al sistema.

Un mensaje de identidad en la antesala del fin de semana

Además de los detalles técnicos de la obra, el jefe edil aprovechó su discurso para tocar la fibra emotiva de los vecinos, haciendo alusión al fervor futbolístico que se vive en la ciudad previo al partido decisivo de este sábado.

Con un tono marcadamente apasionado, el alcalde cerró su alocución reforzando la identidad altense:

➡️ Colores institucionales: «Acá se nace, se crece y vive con un solo color, con una sola bandera: rojo, blanco y azul… ¡que viva Xela!», manifestó ante los asistentes.

Respaldo incondicional:

Independientemente del resultado deportivo del fin de semana, López enfatizó que el orgullo quetzalteco permanece intacto al asegurar que «seguiremos siendo Superchivos».

Con este anuncio, la comuna busca responder a las demandas de la afición y de la junta directiva del club, quienes han señalado la urgencia de mejorar las instalaciones del Mario Camposeco para cumplir con los estándares deportivos actuales.