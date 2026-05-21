Más de mil vecinos de Chitux ya cuentan con agua potable

May 21, 2026 | Actualidad , Política , Portada , Xela |

Por Osmar Toc |

Este jueves más de 1 mil 100 vecinos del sector II del cantón Chitux fueron beneficiados con un nuevo sistema de distribución de agua potable inaugurado por la Municipalidad de Quetzaltenango y la Empresa Municipal Aguas de Xelajú (EMAX).

El proyecto consistió en la construcción de una red de distribución que permitirá llevar el vital líquido, de manera directa, a las viviendas. La obra contó con una inversión de Q2 millones 403 mil 398.03 y fue ejecutada en ocho meses.

Entre los trabajos realizados destacan la instalación de 5 mil 355 metros lineales de tubería PVC, seis válvulas para operación y mantenimiento del sistema, además de 236 conexiones domiciliares que mejorarán el acceso al servicio para las familias del sector.

El alcalde municipal, Juan Fernando López Fuentes, agradeció a los vecinos por la paciencia durante la ejecución del proyecto y resaltó que esta obra representa desarrollo y mejores condiciones de vida para las comunidades que durante años enfrentaron dificultades para abastecerse de agua potable.