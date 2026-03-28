Provial obliga a bus extraurbano a devolver cobros excesivos en El Palmar

Mar 28, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Región , Sucesos , Tránsito |

Con información de Osmar Toc.

Brigadas de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial) intervinieron un bus extraurbano en el kilómetro 194 de la ruta CITO-180, en jurisdicción de El Palmar, Quetzaltenango, tras recibir una denuncia ciudadana a través del número 1520.

Durante la inspección, las autoridades confirmaron que se estaba realizando un cobro excesivo en la tarifa del pasaje, por lo que se procedió de inmediato a ordenar la devolución del dinero a los usuarios afectados.

La acción forma parte de los operativos de control que buscan garantizar el respeto a las tarifas autorizadas y proteger los derechos de los pasajeros, especialmente en un contexto donde el alza en los combustibles ha generado presiones en el sector transporte.

Provial reiteró el llamado a la población a denunciar cualquier irregularidad en el servicio, a fin de fortalecer la supervisión y asegurar condiciones justas y seguras para los usuarios del transporte público.