Proveedores de verduras reportan aumento en precios en productos básicos

Por Osmar Toc |

Proveedores de verduras en distintos puntos de Guatemala reportan incrementos en los precios de productos básicos, una situación que atribuyen, principalmente, al alza (aumento de precios) reciente de los combustibles.

Julián Siquiná, proveedor de verduras en el mercado Centro Comercial Municipal, zona 1 de Quetzaltenango, explicó que el impacto es directo, especialmente, en el transporte de los productos. «El combustible subió de la noche a la mañana y eso afecta todo. Solo en el traslado hemos tenido un incremento de hasta Q8», señaló.

Este aumento ya se refleja en los mercados. Algunos productos han registrado alzas de entre Q1 y Q3, dependiendo del tipo de verdura. Por ejemplo, el limón pasó de Q12 a Q20 la docena, mientras que la zanahoria subió de Q20 a Q30. Otros productos como el pepino ahora cuesta alrededor de Q5, el zucchini ha alcanzado hasta Q7 y la papa podría incrementarse de Q4 a Q5 en los próximos días.

Además del combustible, Julián indicó que las bajas temperaturas también han afectado la producción. «La helada dañó cultivos y eso ha hecho que la verdura suba más», añadió.

En cuanto a los costos de transporte, detalló que anteriormente pagaban entre Q75 y Q100 por viaje, pero actualmente los precios oscilan entre Q125 y Q150, lo que termina impactando directamente en el precio final para el consumidor.