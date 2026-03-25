Propietario de terreno donde habilitan paso alterno cobra por daños

Mar 25, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Región , Tránsito |

Por Mario Tumin |

Adán Valiente es el propietario del terreno donde se habilitó el paso alterno en el kilómetro 189 de la ruta Cito Zarco, Tierra Colorada, San Felipe, Retalhuleu, a raíz del socavamiento en la carretera principal.

Valiente ha decidido pedir una contribución económica a todos los transportistas, quienes utilizan el paso alterno.

Los vehículos del transporte pesado deben pagar Q20, buses extraurbanos Q15, vehículos livianos Q10 y motocicletas gratis.

Según el propietario el cobro es por el el daño a una bóveda o quinel que construyó para el paso en ese lugar y han surgido otros daños dentro de su propiedad.

El no ha hecho ningún tipo de convenios de cobros ni con autoridades de gobierno ni municipales.