Pronóstico del Clima: Persiste Ambiente Cálido e Ingreso de Humedad para este 13 de Julio.

Jul 13, 2026 | Actualidad , Clima , Nacionales , Portada , Región , Xela |

Fuente: @insivumehgt |

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH) informó sobre las condiciones meteorológicas imperantes en el territorio nacional para este lunes:



Condiciones Previstas

Mañana: Se reporta nubosidad dispersa en la mayor parte del país, con condiciones de cielo despejado hacia el litoral del Pacífico. El viento predominará del noreste de forma ligera, con incrementos moderados en sectores montañosos o zonas de cañones del Altiplano Central.



Tarde y Noche: Debido a condiciones locales, se prevé un aumento de nublados parciales con lluvias y actividad eléctrica.

Zonas Afectadas: Los acumulados de lluvia más significativos se estiman para las regiones del Caribe, Bocacosta y Occidente.



Aviso Meteorológico: Las condiciones atmosféricas actuales continúan siendo favorables para el desarrollo de tormentas locales severas (lluvias fuertes, viento y posible caída de granizo).