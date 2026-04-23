Pronóstico de lluvias intensas y actividad eléctrica mañana en Guatemala

Abr 22, 2026 | Actualidad , Clima , Nacionales , Portada , Región |

Con información de Fernando Castellanos.



Las condiciones climáticas para este jueves 23 de abril presentarán un cambio significativo debido al fuerte ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico.

Según los pronósticos meteorológicos, se esperan precipitaciones intensas acompañadas de actividad eléctrica durante la tarde y noche en gran parte del territorio nacional.







El fenómeno afectará principalmente a las siguientes zonas del país, donde se recomienda extremar precauciones ante posibles encharcamientos o incidentes viales:



Sur, Suroccidente y Sureste: Áreas de la costa y bocacosta.



Altiplano y Occidente: Incluyendo sectores de Quetzaltenango y departamentos vecinos.



Región Central: Ciudad de Guatemala y alrededores.

Transición hacia una ola de calor





A pesar de la intensidad de las lluvias previstas para las próximas horas, los modelos meteorológicos indican un giro drástico en las condiciones ambientales a corto plazo.

Se estima que a partir de este viernes, Guatemala podría experimentar el inicio de una ola de calor, lo que elevará considerablemente las temperaturas en la mayor parte del país tras el paso de la humedad.



Se insta a la población a cargar con implementos para la lluvia este jueves y a mantenerse hidratada a partir del viernes ante el incremento del calor que se avecina para el fin de semana.