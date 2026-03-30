Pronostican lluvias dispersas y ambiente cálido en Semana Santa

Mar 30, 2026 | Actualidad , Clima , Nacionales , Portada |

Por Multimedia Stereo 100 |

Este Lunes Santo, por medio del Boletín Informativo 86-2026, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) informa del pronóstico del tiempo para Guatemala en Semana Santa (del 30 de marzo al 3 de abril).

Conred informa que durante la Semana Mayor se prevé el ingreso de humedad desde ambos litorales, el cual podría generar lluvias en distintas regiones del país, principalmente, en la Meseta Central y la Franja Transversal del Norte. En estas áreas también se espera la presencia de neblina en la mañana y viento ligero.

«El ambiente cálido continuará predominando en las regiones del Pacífico, el valle del Motagua y el Oriente, donde las temperaturas podrían alcanzar hasta los 37° C. Se espera poca nubosidad durante el día y lluvias acompañadas de actividad eléctrica en horas de la tarde», informa Conred en redes sociales.

De acuerdo con el análisis meteorológico del Insivumeh, no se descartan lluvias en Alta Verapaz y regiones del Caribe, donde se alternarán días parcialmente nublados con períodos de poca nubosidad.

Comred recomienda a la población mantenerse hidratada ante las altas temperaturas, atender las indicaciones de las autoridades locales y mantenerse informada a través de las cuentas oficiales de la Conred.

Información y fotografía Conred