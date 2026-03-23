Promueven uso responsable de medicamentos en adultos mayores de Quetzaltenango

Mar 23, 2026 | Actualidad , Portada , Salud , Xela |

Con información de Osmar Toc.

La Oficina Municipal del Adulto Mayor, en coordinación con la Escuela de Enfermería de la Universidad de San Carlos de Guatemala, llevó a cabo un taller sobre automedicación en adultos mayores, con el objetivo de fomentar el uso responsable y seguro de los medicamentos.

Durante la actividad, se brindó información clave sobre los riesgos de la automedicación y la importancia de seguir indicaciones médicas, especialmente en este grupo poblacional, que es más vulnerable a complicaciones de salud.

Como parte del taller, se desarrolló una terapia ocupacional, en la que los participantes elaboraron flores con limpiapipas, promoviendo la creatividad y la participación activa.

La combinación de una charla informativa con una actividad práctica permitió fortalecer la comprensión de los contenidos, además de contribuir al bienestar integral de los adultos mayores de Quetzaltenango.