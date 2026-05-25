Definidos los bombos para el sorteo de la Copa Centroamericana Concacaf 2026

May 25, 2026 | Actualidad , Deportes , Deportes , Internacionales , Portada , Xela |

DEPORTES – La Confederación de Norteamérica, Centroamérica y del Caribe de Fútbol (Concacaf) oficializó la lista de los 20 clubes clasificados para la cuarta edición de la Copa Centroamericana 2026. El torneo, que se desarrollará entre julio y diciembre de este año, otorgará seis boletos directos hacia la prestigiosa Copa de Campeones Concacaf 2027.

Guatemala contará con una representación histórica de cuatro equipos en las llaves del certamen: el actual monarca CSD Municipal, Antigua GFC, Deportivo Mixco y el Club Xelajú MC. De acuerdo con la última actualización del Ranking de Clubes de la confederación emitida este lunes 25 de mayo, los equipos nacionales han sido distribuidos en los distintos bombos que definirán la Fase de Grupos.

Distribución de bombos

El sorteo se realizará bajo un sistema de ordenamiento basado estrictamente en el rendimiento actual de cada institución en el ranquin regional:

Bombo 1 (Cabezas de serie): CSD Municipal (GUA), LD Alajuelense (CRC), CS Herediano (CRC) y Club Olimpia (HON).

Bombo 2: Antigua GFC (GUA), Deportivo Saprissa (CRC), Plaza Amador (PAN) y FC Motagua (HON).

Bombo 3: Club Xelajú MC (GUA), Deportivo Mixco (GUA), CS Cartaginés (CRC) y CD Marathón (HON).

Bombo 4: Real Estelí (NCA), Alianza FC (SLV), CD FAS (SLV) y LA Firpo (SLV).

Bombo 5: Diriangén FC (NCA), Alianza FC (PAN), UMECIT FC (PAN) y Verdes FC (BLZ).

Regla del sorteo: Al finalizar el evento, cada uno de los cuatro grupos estará integrado por un equipo de cada bombo. Ningún grupo podrá albergar a más de dos clubes de la misma asociación o país.

El torneo constará de una Fase de Grupos con cuatro bloques de cinco equipos cada uno. Cada club disputará un total de cuatro partidos (dos de local y dos de visitante). Los dos mejores de cada sector avanzarán a los Cuartos de Final.

La Concacaf definió el calendario oficial para el segundo semestre del año:

Fase de Grupos: Del 28 de julio al 27 de agosto de 2026 (5 semanas consecutivas).

Cuartos de Final: Del 8 al 17 de septiembre de 2026.

Semifinales y Play-In: Del 20 al 29 de octubre de 2026.

Grandes Finales: 2 y 6 de diciembre de 2026.

¿Cuándo y dónde ver el sorteo en vivo?

El evento oficial de la Concacaf se llevará a cabo de manera televisada este martes 26 de mayo de 2026 en Miami, Florida, a partir de las 18:00 horas (horario de Guatemala). Los aficionados de la región podrán seguir la transmisión en directo a través de los canales aliados de la confederación y en señal abierta por medio del canal oficial de YouTube de la Concacaf.