Diplomado en Quetzaltenango para fortalecer la comunicación inclusiva ante emergencias

May 25, 2026 | Actualidad , Portada , Xela |

Por Fredy López |

Con el objetivo de prevenir desastres a través de una gestión de información responsable, se puso en marcha un diplomado especializado en Comunicación durante Emergencias en las instalaciones del Centro de Orientación Familiar (COFA), en la zona 3 de Quetzaltenango.

Esta iniciativa forma parte del proyecto de «Sistemas de Alerta Temprana Inclusivos» que se ejecuta actualmente en la región.

El programa formativo está dirigido a periodistas, comunicadores sociales de instituciones municipales y representantes de entidades gubernamentales clave como el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) y la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred).

Capacitación técnica con enfoque inclusivo

Según explicó Ajkim Tepaz Toj, técnico en Sistemas de Alerta Temprana de la organización CCSS, el diplomado aborda conceptos básicos y técnicos sobre emergencias y situaciones de desastre. Sin embargo, uno de los pilares fundamentales del proyecto es la inclusión.

«Buscamos capacitar a los comunicadores y periodistas sobre cómo actuar y transmitir un buen mensaje durante una emergencia para no crear alerta ni pánico innecesario», señaló Tepaz Toj.

El enfoque inclusivo del programa busca visibilizar e integrar a los sectores más vulnerables en la toma de decisiones ante crisis, tales como:

➡️ Personas con discapacidad.

➡️ Comunidades indígenas y hablantes de idiomas mayas.

➡️ Madres solteras.

Prevención antes que reacción

La justificación de este esfuerzo radica en la necesidad de pasar de una cultura de reacción a una de prevención y preparación. Tepaz Toj destacó que diversos estudios demuestran que muchas emergencias escalan a la categoría de desastres, debido a la mala transmisión de la información, lo cual genera pánico y lleva a las personas a actuar bajo el miedo, poniendo en mayor riesgo sus vidas.

Las capacitaciones son impartidas por expertos de las instituciones rectoras en gestión de riesgos (Conred e Insivumeh), así como por consultores y comunicadores especializados procedentes de todo el país. Este diplomado en el COFA es el primero de varias formaciones que se tienen contempladas dentro del proyecto en Quetzaltenango.