Adultos mayores participan en talleres y ejercicios

May 25, 2026 | Actualidad , Portada , Xela |

Por Osmar Toc |

La Oficina Municipal del Adulto Mayor de la Municipalidad de Quetzaltenango continúa actividades recreativas, físicas y ocupacionales con el objetivo de mantener activos y mejorar la calidad de vida de los adultos mayores del municipio.

Sandra Sarceño, jefa de la oficina, informó que desarrollan talleres de manualidades, entre ellos, la elaboración de fundas para cojines, actividades que permiten estimular tanto la mente como la motricidad de los participantes. Según explicó, estos espacios ayudan a que los adultos mayores se mantengan útiles y activos mediante la coordinación entre manos y mente.

Además, los días martes desarrollan jornadas de ejercicios al aire libre en el Complejo Deportivo, zona 3 de Quetzaltenango, de 9 a 11 horas.

Dentro de las actividades destacan caminatas, sesiones de zumba y ejercicios en máquinas, aprovechando los espacios que ofrece el recinto deportivo para fomentar la salud física de los asistentes.

Sarceño indicó que en la actualidad alrededor de 75 adultos mayores forman parte de estos programas, cifra que continúa incrementando debido al interés de más personas en participar. Asimismo, adelantó que se realizan gestiones para implementar sesiones de hidroterapia, un proyecto que busca brindar mayores beneficios de movilidad y bienestar físico a los abuelitos mediante ejercicios en piscinas.