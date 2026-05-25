Joven atleta quetzalteca clasificó al Mundial de Kickboxing en Italia

May 25, 2026 | Actualidad , Deportes , Internacionales , Nacionales , Portada , Xela |

Por Fredy López |

Valeria Nicol Godoy de León, una destacada atleta quetzalteca de tan solo 12 años, ha logrado una histórica clasificación para representar a Guatemala en el próximo Campeonato Mundial Juvenil de Kickboxing de la WAKO (Asociación Mundial de Organizaciones de Kickboxing, por sus siglas en inglés).

El evento internacional, denominado oficialmente WAKO «World Youth Kickboxing Championship», será del 18 al 27 de septiembre de 2026, en la ciudad de Jesolo, Venecia, Italia.

Un boleto ganado con esfuerzo y disciplina

Valeria, quien entrena en la reconocida academia Sombras Xela, obtuvo su pase al mundial tras un exigente proceso de clasificación nacional que incluyó cuatro competencias a lo largo del año. Para asegurar su cupo en la delegación oficial, la atleta tuvo que mantenerse, de forma consistente, entre el primero y segundo lugar de su categoría en cada una de las fechas oficiales.

«Para mí, el karate y las artes marciales significan mucha disciplina, fuerza y seguridad. Si no tenemos disciplina, no tenemos enfoque, y sin eso no hay claridad en lo que hacemos», expresó la joven atleta durante una entrevista.

La deportista competirá en las modalidades de formas extremas con armas. Su pasión por este deporte comenzó prácticamente desde que era una bebé, inspirada por sus padres y tíos, quienes también practican la disciplina.

Orgullo altense de alto rendimiento

El logro de Valeria es doblemente significativo, porque es la única mujer de su academia y una de las pocas atletas de Quetzaltenango (estimados en solo tres representantes directos del departamento) que realizarán el viaje al viejo continente.

José de León, maestro y propietario de la academia Sombras Xela, quien ha acompañado el desarrollo deportivo de Valeria desde sus primeros pasos, mostró su entusiasmo por este logro internacional.

«Es un gran orgullo para toda academia formar y tener atletas de esta magnitud y de alto rendimiento. Valeria ha estado con nosotros prácticamente desde que gateaba, pasando por gimnasia, tricking y karate, consolidando una formación integral», puntualizó el entrenador.

Un mensaje para la juventud

A las puertas de este gran reto en Italia, Valeria aprovechó el espacio para enviar un mensaje motivacional a otros niños y jóvenes, invitándolos a refugiarse en el deporte para cuidar su salud física y mental, y como una herramienta positiva para canalizar el estrés y las dificultades diarias.