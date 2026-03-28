Promueven educación vial en estudiantes de Quetzaltenango

Mar 28, 2026 | Actualidad , Portada , Tránsito , Xela |

Con información de Osmar Toc.

La Unidad de Educación Vial de la Municipalidad de Quetzaltenango desarrolló una jornada de “Charlas de Educación Vial y Normas de Tránsito”, dirigida a estudiantes de la Escuela 20 de Octubre, en la zona 2 de la ciudad.

La actividad tuvo como objetivo fortalecer el conocimiento de la normativa vigente y fomentar en los alumnos una cultura de responsabilidad y respeto en la vía pública.

Durante las charlas, se abordaron temas relacionados con el comportamiento adecuado de peatones y conductores, así como la importancia de respetar las señales de tránsito para prevenir accidentes.

Autoridades municipales destacaron que este tipo de iniciativas buscan formar ciudadanos más conscientes y responsables, contribuyendo a mejorar la seguridad vial en el municipio.