Procesión de la Virgen de Dolores de San Nicolás recorre calles de Quetzaltenango

Mar 15, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Sucesos , Tránsito , Xela |

Con información de Rubén Jocol.

La procesión extraordinaria de la Virgen de Dolores de la parroquia San Nicolás continúa su recorrido por Quetzaltenango y actualmente avanza por el sector de la 1ª calle, donde decenas de fieles acompañan el cortejo como parte de las actividades conmemorativas por el centenario de la llegada de la imagen a la ciudad.

Durante su paso frente a la Quinta Compañía de Bomberos Voluntarios, integrantes de la institución recibieron una medalla conmemorativa en reconocimiento a su labor y en el marco de los 100 años de veneración de la imagen en Quetzaltenango.

Asimismo, elementos de la Policía Municipal de Tránsito de Quetzaltenango (PMTQ) también formaron parte de la actividad religiosa, luego de ser invitados para cargar un turno dentro del cortejo procesional, participando junto a devotos y miembros de la hermandad que acompañan esta celebración especial.