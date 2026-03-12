Presidente designa magistradas para la Corte de Constitucionalidad período 2026-2031

Mar 11, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada |

Con información de Fernando Castellanos.



El presidente de la República, en Consejo de Ministros, designó a Gladys Annabella Morfín Mansilla como magistrada titular y a María Magdalena Jocholá Tujal como magistrada suplente de la Corte de Constitucionalidad para el período 2026-2031.



La designación forma parte del proceso de integración del máximo tribunal en materia constitucional del país, cuyos integrantes son nombrados por distintas instituciones del Estado conforme a lo establecido en la Constitución Política de la República.



La Corte de Constitucionalidad es la encargada de velar por la defensa del orden constitucional y garantizar el respeto a la Carta Magna en Guatemala.