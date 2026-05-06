Presidente designa a nuevo fiscal general y jefe del Ministerio Público

May 5, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Sucesos |

Con información de Fernando Castellanos.



El presidente de la República, Bernardo Arévalo de León, designó a Gabriel Estuardo García Luna como nuevo fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP), durante un mensaje a la nación emitido la noche de este martes 5 de mayo.



El nombramiento se da en un contexto marcado por señalamientos hacia la gestión anterior de la Fiscalía, en medio de críticas y procesos judiciales contra diversos actores.



El mandatario indicó que la designación busca fortalecer la institucionalidad y la confianza en el sistema de justicia, al tiempo que se espera una nueva etapa en la conducción del Ministerio Público.



El fiscal general es la máxima autoridad del MP y tiene a su cargo la dirección de la política de persecución penal en el país, así como la coordinación de las investigaciones criminales.