Instalan hidrante para fortalecer respuesta ante emergencias en zona 4 de Xela

May 5, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Xela |

Con información de Osmar Toc.

La Empresa Municipal Aguas de Xelajú (EMAX) informó sobre la instalación de un hidrante en la 6ª calle final de la zona 4 de Quetzaltenango, como parte de las acciones para mejorar el sistema de abastecimiento de agua potable.

Según la entidad, este equipo permitirá un acceso más rápido y eficiente al agua, especialmente en situaciones de emergencia como incendios.

La instalación también busca fortalecer la capacidad de respuesta de los cuerpos de socorro, en particular de los Bomberos Voluntarios, facilitando el suministro de agua en intervenciones de emergencia.