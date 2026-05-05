Sospecha de brote de hantavirus en crucero deja tres fallecidos

May 5, 2026 | Actualidad , Internacionales , Portada , Sucesos |

Casi 150 personas a bordo de un crucero permanecen en su mayoría confinadas en sus camarotes, luego de que tres pasajeros fallecieran y al menos otros cuatro enfermaran en un presunto brote de hantavirus frente a la costa de Cabo Verde.

La embarcación, identificada como el MV Hondius, permanece fondeada desde el domingo, mientras se desarrollan protocolos sanitarios y de evacuación. La naviera Oceanwide Expeditions informó que dos pacientes en estado delicado y una persona que tuvo contacto cercano con uno de los fallecidos serán trasladados en aeronaves especializadas hacia Países Bajos para recibir atención médica.

Hasta el momento, la compañía indicó que no se han detectado nuevos casos sintomáticos a bordo, aunque se mantienen las medidas de control y monitoreo para evitar la propagación de la enfermedad.

¿Qué es el hantavirus?

El hantavirus es una enfermedad potencialmente mortal transmitida por roedores, a través del contacto con su orina, heces o saliva. Aunque los animales portadores no presentan síntomas, pueden contagiar a los humanos.

Los síntomas iniciales suelen ser similares a los de la gripe, como fiebre, escalofríos y dolores musculares. Sin embargo, la enfermedad puede agravarse rápidamente en pocos días, provocando tos seca, malestar general, dolor de cabeza, náuseas, vómitos y dificultad respiratoria.

Las autoridades sanitarias internacionales mantienen vigilancia sobre este caso, mientras se continúa con la atención médica de los afectados y las medidas de prevención a bordo.