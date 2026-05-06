“Chucho” López queda habilitado y estará en semifinales con Xelajú

May 5, 2026 | Actualidad , Deportes , Deportes , Portada , Xela |

El mediocampista Jesús “Chucho” López quedó habilitado para disputar el partido de ida de las semifinales con Xelajú MC ante Comunicaciones, luego de una resolución del Órgano Disciplinario de la Liga Nacional.

De acuerdo con lo informado por el club, la sanción del jugador fue reducida de dos a un partido, lo que le permite estar disponible para este compromiso clave en la fase final del torneo.

La presencia de López representa un refuerzo importante para el equipo quetzalteco, tomando en cuenta su experiencia y aporte en el mediocampo durante la temporada.

Xelajú MC llega a esta instancia tras una fase regular en la que logró el primer puesto, mientras que Comunicaciones se salvó del descenso.

El duelo de semifinales genera expectativa entre la afición, ya que ambos equipos buscan avanzar a la final del torneo y pelear por el título.

La recuperación de “Chucho” López amplía las opciones tácticas para el cuerpo técnico de Xelajú de cara a este enfrentamiento.