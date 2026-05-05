Invitan a recital en honor a las madres en el Conservatorio Jesús Castillo

May 5, 2026 | Actualidad , Portada , Xela |

Con información de Rubén Jocol.

El Conservatorio de Música de Occidente “Jesús Castillo” extiende una cordial invitación a todas las madres para asistir a un recital especial en su honor.

La actividad se llevará a cabo el próximo jueves 7 de mayo a las 17:00 horas, en el salón Fernando Zúñiga, ubicado dentro de las instalaciones del conservatorio en Quetzaltenango.

Este evento busca celebrar y reconocer a las madres a través de la música, en un ambiente cultural y familiar.

La entrada es abierta y todas las asistentes serán bienvenidas.