Inaugurarán clínica de fisioterapia “Renacer” para adultos mayores en Xela

May 5, 2026 | Actualidad , Portada , Xela |

Con información de Rubén Jocol.

El próximo 13 de mayo se llevará a cabo la inauguración de la clínica de fisioterapia “Renacer”, un espacio orientado a la atención de adultos mayores de escasos recursos en Quetzaltenango.

Esta iniciativa busca brindar apoyo en procesos de rehabilitación física, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de personas que requieren este tipo de atención especializada.

La clínica funcionará en las instalaciones del Hogar de Ancianos La Misericordia, ubicado en la 14 avenida, zona 1 de Quetzaltenango, donde se ofrecerán los servicios a la población beneficiada.