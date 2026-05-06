Fortalecen sistema de prevención de desastres en Quetzaltenango

May 5, 2026 | Actualidad , Portada , Región |

Con información de Osmar Toc.

El alcalde de Quetzaltenango, Juan Fernando López Fuentes, sostuvo una reunión con representantes de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED), la Coordinadora Municipal para la Reducción de Desastres (COMRED), así como delegados del CEPREDENAC, Trócaire y la Asociación Coordinadora Comunitaria de Servicios para la Salud (ACCSS), en una jornada enfocada en la prevención.

Durante la actividad se oficializó la acreditación de la COMRED, además de la entrega de chalecos a sus integrantes, con el objetivo de fortalecer su identificación y capacidad de respuesta ante emergencias en el territorio.

Las autoridades también impulsan la implementación de un sistema de alertas tempranas, así como el fortalecimiento de coordinadoras locales, iniciando como plan piloto en las comunidades de Las Tapias y Tierra Colorada Baja.

Estas acciones buscan mejorar la organización comunitaria y la respuesta ante riesgos, especialmente ante la temporada de lluvias y posibles emergencias naturales en el municipio.