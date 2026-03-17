Presidente de Alemania llega a Guatemala para fortalecer cooperación bilateral

Mar 17, 2026 | Actualidad , Internacionales , Nacionales , Política , Portada |

Por Herberth Tax |

El presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, arribó este martes a Guatemala como parte de una gira oficial por América Latina.

El mandatario europeo aterrizó alrededor de las 10.30 horas en la Fuerza Aérea Guatemalteca, donde fue recibido con honores antes de trasladarse al Palacio Nacional de la Cultura.

Durante su visita, Steinmeier sostiene una reunión bilateral con el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, y el canciller, Carlos Ramiro Martínez. El encuentro tiene como objetivo principal fortalecer la cooperación económica entre ambos países y reafirmar el compromiso compartido con los valores democráticos.

La visita del jefe de Estado alemán se produce luego de una escala en Panamá, mientras que su gira por la región concluirá en México, país al que viajará el 19 de marzo. Para este miércoles también se contempla un encuentro con estudiantes y una visita al Proyecto de Cooperación Regional Selva Maya.

Alemania es considerado uno de los principales socios de cooperación de Guatemala en Europa, con programas activos en áreas como educación, gobernabilidad, desarrollo sostenible y gestión ambiental, temas que forman parte de la agenda de diálogo entre ambas naciones. Además, la presencia del mandatario europeo es vista como un respaldo político al proceso democrático que impulsa el actual gobierno guatemalteco.