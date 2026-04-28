Presidente Bernardo Arévalo desarrolla gira de trabajo en Totonicapán

Abr 28, 2026 | Actualidad , Política , Portada , Región |

Por Edgar Domínguez |

Este martes el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, desarrolla una gira de trabajo en los municipios de Santa María Chiquimula y San Francisco El Alto, Totonicapán.

Como parte de su agenda el mandatario sostuvo reuniones con autoridades comunitarias y municipales, acompañado por el gobernador departamental, Pablo Yax. Durante estos encuentros, se abordaron temas prioritarios como el mejoramiento de la infraestructura, la educación y los servicios de salud.

En Santa María Chiquimula, el presidente participó en la firma de una agenda territorial junto a representantes de las 19 aldeas del municipio, con el objetivo de fortalecer la coordinación y el desarrollo local.

El presidente Arévalo destacó la importancia de establecer convenios con las autoridades indígenas, reconociendo su labor en favor de las comunidades. Asimismo, se comprometió a impulsar espacios de articulación interinstitucional que permitan atender de manera efectiva las necesidades de la población.