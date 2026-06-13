Barrio la Plazuela San Antonio celebra festividades en honor a San Antonio de Padua

Jun 13, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Xela |

Con información de Osmar Toc |

Con actividades religiosas, culturales y de convivencia, los vecinos del barrio La Plazuela San Antonio, zona 1 de Quetzaltenango, celebran las festividades en honor a San Antonio de Padua, patrono del sector.

Según informó Yolanda López, presidenta de la Hermandad Mixta de San Antonio de Padua, las celebraciones iniciaron con un novenario del 4 al 12 de junio y continúan este fin de semana con una serie de actividades para los fieles devotos.

Este sábado se realizó la alborada, un desayuno comunitario, la eucaristía, un concierto de marimba y la veneración de la imagen del santo. Para el domingo está programada la tradicional procesión por las principales calles del sector, así como un convite y otro concierto de marimba.

López destacó que San Antonio de Padua es reconocido por los creyentes como un santo milagroso y un gran predicador, razón por la cual cada año cientos de personas participan en las actividades religiosas.

La hermandad también invitó a la población a visitar la capilla del barrio para venerar la imagen del santo y participar en las jornadas de oración que se realizan cada miércoles a las 18:00 horas.

Los organizadores esperan una amplia participación de fieles católicos durante las actividades de cierre de la festividad patronal.