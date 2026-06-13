Ataque armado en la ruta al Pacífico: asesinan a piloto de tráiler en presunto asalto

Jun 13, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada |

Con información de Fernando Castellanos |

Un conductor de transporte pesado de nacionalidad hondureña perdió la vida tras ser blanco de un ataque armado en el kilómetro 137 de la ruta CA-2 Occidente, en el sector conocido como la cuesta Palo Fox. Las primeras líneas de investigación sugieren que el hecho violento se derivó de un asalto directo en contra del vehículo de carga.

Identificación de la víctima y atención de la emergencia

Socorristas de los Bomberos Voluntarios se desplazaron de urgencia al lugar tras recibir alertas de conductores sobre detonaciones de arma de fuego en la carretera. Al arribar al punto, los paramédicos evaluaron al conductor dentro de la cabina, pero confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Los datos recopilados en el lugar del incidente detallan:

Identidad: Jimmy Martínez, de 43 años de edad.

Origen: Ciudadano de nacionalidad hondureña.

Ocupación: Piloto de cabezal de transporte pesado.

Causa de deceso: Múltiples heridas provocadas por proyectiles de arma de fuego en órganos vitales.

Hipótesis del crimen y diligencias en el sector

Versiones preliminares de las fuerzas de seguridad apuntan a que el transportista fue interceptado por un grupo de delincuentes armados con la intención de obligarlo a detener la marcha y robar el vehículo o la mercadería, abriendo fuego al encontrar presunta resistencia.

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) acordonaron la escena para proteger las evidencias y comenzaron con el control del tráfico, el cual reportó fuerte congestionamiento en el tramo de la cuesta Palo Fox. Las autoridades quedaron a la espera de los peritos del Ministerio Público (MP) para recolectar los indicios balísticos e iniciar la investigación formal, recomendando a los automovilistas circular con extrema precaución por la zona.