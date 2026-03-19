Presidente Bernardo Arévalo decreta Estado de Prevención en 6 departamentos de Guatemala

Mar 19, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Región |

Por Fernando Castellanos |

Este jueves el Estado de Prevención, oficializada mediante el Decreto 4-2026, busca contrarrestar ataques contra las fuerzas de seguridad. Estará vigente por 15 días, abarcando departamentos fronterizos y de alta incidencia criminal de Guatemala.

El Ejecutivo ha endurecido las medidas de seguridad a nivel nacional. Este jueves 19 de marzo, el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, decretó un nuevo Estado de Prevención que afectará a seis departamentos clave del territorio guatemalteco.

Según el Decreto Gubernativo 4-2026, la medida responde a la necesidad de mantener el orden público y proteger la integridad de las fuerzas de seguridad del Estado.

Este es el tercer régimen de excepción de este tipo que se implementa en lo que va del 2026, reflejando una estrategia gubernamental enfocada en la contención de estructuras criminales y la prevención de conflictos sociales.

Departamentos bajo restricción

La medida no es general, sino que se concentra en zonas con alta actividad comercial, fronteriza o logística:

➡️ Guatemala (Departamento central y capital).

➡️ Petén (Frontera norte).

➡️ Escuintla (Costa Sur y puertos).

➡️ Izabal (Caribe y aduanas).

➡️ San Marcos (Frontera con México).

➡️ Huehuetenango (Frontera con México).

Vigencia y alcances legales

A diferencia del Estado de Calamidad o de Sitio, el Estado de Prevención tiene características jurídicas particulares:

➡️ Periodo: Tendrá una duración de 15 días, iniciando este jueves 19 de marzo y finalizando el 2 de abril de 2026.

➡️ Sin aval del Congreso: Al ser un Estado de Prevención, la ley faculta al Ejecutivo para implementarlo de forma inmediata sin necesidad de ratificación por parte de los diputados.

➡️ Restricciones posibles: Bajo este marco, las autoridades pueden limitar la celebración de reuniones al aire libre, manifestaciones públicas o espectáculos, además de permitir la disolución de grupos que alteren el orden sin necesidad de orden judicial previa.

Objetivo de la medida

El Gobierno central argumenta que este decreto es una herramienta para «prevenir y reprimir acciones contra las fuerzas de seguridad y el orden público». Se espera que en las próximas horas se intensifiquen los operativos de la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ejército de Guatemala en los departamentos mencionados, especialmente en aduanas y pasos fronterizos.

Recomendación ciudadana

Se recomienda a la población de estos seis departamentos portar siempre su Documento Personal de Identificación (DPI) y colaborar con las autoridades en los puestos de control que se instalarán durante las próximas dos semanas.