Presidente Bernardo Arévalo anuncia mensaje a la nación tras la destitución de la FECI

May 17, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada |



CIUDAD DE GUATEMALA – El presidente de la República, Bernardo Arévalo de León, confirmó que este domingo 17 de mayo a las 20:00 horas se dirigirá al país a través de un mensaje en cadena nacional.

El anuncio fue realizado por el mandatario mediante sus canales oficiales, generando una alta expectativa en el entorno político y social del país debido a la coyuntura que se ha desarrollado en las últimas horas dentro del sector justicia.



«Pueblo de Guatemala: hoy comienza un nuevo capítulo en la historia de nuestra patria. Esta noche me dirigiré con un mensaje a la nación», escribió el jefe de Estado.

Aunque el Ejecutivo no adelantó los puntos específicos que se abordarán, la transmisión ocurre el mismo día en que el Dr. Gabriel Estuardo García Luna tomó posesión como nuevo Fiscal General y Jefe del Ministerio Público (MP) para el período 2026-2020, en sustitución de Consuelo Porras.



El contexto de este mensaje presidencial está fuertemente marcado por la sorpresiva decisión del nuevo Fiscal General, quien en su primera conferencia de prensa dominical ordenó la liquidación y el cierre inmediato de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI).

Analistas políticos prevén que el gobernante fije la postura oficial del Ejecutivo ante el desmantelamiento de dicha unidad de investigación y exponga la ruta de trabajo o las tensiones institucionales que anticipa esta nueva etapa en la persecución penal del país.