Avanza proyecto de mejora en red eléctrica que fortalecerá el suministro en el Valle de Palajunoj

Con información de Osmar Toc.

QUETZALTENANGO – Los trabajos de mejora y optimización de las líneas y redes eléctricas del sistema municipal registran un avance significativo en el área rural de la ciudad. El proyecto se ejecuta en el tramo que comprende desde el sector 5 de Xecaracoj hasta Tierra Colorada Baja, con el objetivo de actualizar la infraestructura de distribución energética que ha presentado saturación en los últimos años.

De acuerdo con el informe técnico de la Empresa Eléctrica Municipal de Quetzaltenango (EEMQ), la obra no solo optimizará el servicio domiciliar directo para las familias residentes en los sectores intervenidos, sino que tiene un impacto estratégico a nivel macro, ya que permitirá interconectar y fortalecer el circuito principal denominado Xela 2, una de las líneas de distribución más importantes del municipio.

Con la estabilización y repotenciación del circuito Xela 2, las autoridades buscan mitigar las fluctuaciones de voltaje y garantizar la continuidad del fluido eléctrico en varios puntos de la periferia, incluyendo las comunidades que integran el Valle de Palajunoj, una región propensa a sufrir interrupciones del servicio debido a las condiciones climáticas y al desgaste de la red antigua.

Las cuadrillas continúan con el tendido de cables y el cambio de postes, por lo que se prevén suspensiones programadas temporales en el sector durante los próximos días.