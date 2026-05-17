Nuevo fiscal anuncia la liquidación de la FECI en su primer día de gestión

CIUDAD DE GUATEMALA – Durante su primera conferencia de prensa oficial tras tomar posesión del cargo este domingo 17 de mayo, el nuevo Fiscal General y Jefe del Ministerio Público (MP), Dr. Gabriel Estuardo García Luna, anunció el cierre definitivo y el inicio del proceso de liquidación de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI).

La medida, según detalló el funcionario, responde a un diagnóstico institucional donde se concluyó que dicha unidad de investigación perdió su credibilidad ciudadana y no cumple con sus objetivos técnicos.

El jefe del ente investigador explicó que la etapa de liquidación administrativa comenzará a partir de este lunes 18 de mayo. «Lo que sí le puedo anunciar es que, a partir de mañana, la Fiscalía Especial Contra la Impunidad entra en una etapa de liquidación; es porque lastimosamente ha perdido la credibilidad ciudadana», declaró formalmente García Luna. Asimismo, precisó que durante este proceso se efectuará un análisis minucioso y una auditoría de cada uno de los expedientes bajo control de la FECI para evaluar los resultados, el tipo de resoluciones alcanzadas y determinar posibles responsabilidades de sus integrantes.

Historial de una fiscalía clave

La FECI fue creada originalmente como una unidad especializada para trabajar en conjunto con la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), liderando casos de alta complejidad política y estructuras paralelas.

El último encargado de dicha fiscalía fue Rafael Curruchiche, quien asumió la jefatura en agosto de 2021 y se mantuvo en el puesto hasta la fecha. Su gestión estuvo marcada por una fuerte polarización y cuestionamientos a nivel local e internacional por el rumbo de los casos judiciales.

Antes de Curruchiche, el cargo fue ocupado de forma interina por Carla Isidra Valenzuela Elías en julio de 2021, tras la destitución de Juan Francisco Sandoval. Sandoval dirigió la unidad entre 2015 y 2021, período en el que se judicializaron casos de alto impacto contra exmandatarios, empresarios y exfuncionarios públicos, antes de ser removido de sus funciones por la ahora exfiscal general, Consuelo Porras.

En sus etapas previas, la FECI también estuvo bajo la coordinación de profesionales del derecho como Óscar Schaad, Rubén Herrera y Eunice Mendizábal.