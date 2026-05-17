Erradican plantación de hoja de coca valorada en Q. 900 mil en Alta Verapaz

May 17, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Sucesos |

ALTA VERAPAZ – Agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) de la Policía Nacional Civil (PNC) localizaron y destruyeron una plantación ilegal de hoja de coca en una zona boscosa del norte del país.

El operativo antidrogas se ejecutó en un área montañosa cercana al caserío San Sebastián, en el municipio de Raxruhá.

Durante la incursión terrestre, las fuerzas de seguridad contabilizaron un total de 36 mil arbustos de hoja de coca, los cuales presentaban una altura promedio de 1.40 metros, listos para la fase de recolección de materia prima.

Expertos de la unidad antinarcótica procedieron al arranque e incineración de las plantas en el lugar, determinando un avalúo económico preliminar que asciende a los Q900 mil.

Fiscales del Ministerio Público (MP) acompañaron la diligencia para documentar el hallazgo e iniciar las investigaciones que permitan identificar a los propietarios de estos terrenos o a las estructuras delictivas encargadas del cultivo.

Las autoridades informaron que mantendrán los patrullajes de reconocimiento en esta región, debido a que el relieve geográfico y el clima de la Franja Transversal del Norte suelen ser aprovechados para el establecimiento de plantaciones ilícitas y laboratorios clandestinos.