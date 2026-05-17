Parroquia El Calvario celebrará Año Jubilar autorizado por la Santa Sede

May 17, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Religión , Xela |

Con información de Osmar Toc.

QUETZALTENANGO – La parroquia Nuestra Señora de la Soledad, ubicada en el emblemático barrio El Calvario, zona 1 de Xela, iniciará el próximo 1 de junio de 2026 un Año Jubilar extraordinario.

El párroco José Federico Guevara Sánchez informó que este acontecimiento cuenta con la autorización formal de la Santa Sede y busca conmemorar hitos históricos del templo, entre los que destacan los 425 años de su construcción y los 75 años de haber sido erigido como parroquia.

La conmemoración coincide con la culminación de los trabajos de restauración total de la estructura de la iglesia y la instalación de un nuevo altar de mármol.

La ceremonia de consagración del altar será presidida por el arzobispo metropolitano de Los Altos, monseñor Víctor Hugo Palma.

De acuerdo con las autoridades eclesiásticas, las actividades conmemorativas se extenderán durante un año completo, concluyendo oficialmente el 2 de junio de 2027 con diversas jornadas litúrgicas y espacios de oración dirigidos a la feligresía católica local y nacional.

Como antesala a las festividades religiosas, el comité organizador programó para el domingo 31 de mayo la carrera atlética denominada “San Justino”, la cual contará con recorridos de 5 y 10 kilómetros por las principales calles del sector.

El párroco Guevara Sánchez catalogó este año jubilar como un hecho sin precedentes para la comunidad de El Calvario, por lo que instó a los fieles a participar en las distintas actividades espirituales y culturales que se desarrollarán en el transcurso de los próximos meses.