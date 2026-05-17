El quetzalteco Rodolfo Robles y su legado científico que salvó de la ceguera a miles de personas

May 17, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Región , Sucesos , Xela |

Con información de Fernando Castellanos.



Guatemala y la comunidad científica internacional recuerdan el legado del doctor Rodolfo Robles Valverde, una de las figuras más ilustres de la medicina latinoamericana.

Nacido en Quetzaltenango, sus investigaciones no solo revolucionaron la salud pública en nuestro país, sino que permitieron al mundo entero comprender y combatir la oncocercosis, una enfermedad parasitaria que amenazaba con dejar ciegos a miles de trabajadores agrícolas.





La mayor contribución del doctor Robles ocurrió en 1915, cuando logró descifrar el misterio detrás de una epidemia de ceguera que afectaba gravemente a las poblaciones trabajadoras en las zonas cafetaleras del país.

Su rigor científico lo llevó a conectar los síntomas oculares con un parásito específico, ganando el reconocimiento global al bautizarse este padecimiento como la «Enfermedad de Robles».

Sus descubrimientos clínicos clave incluyeron:







Identificación del vector: Demostró que el parásito Onchocerca volvulus era transmitido a los humanos por la picadura de moscas del género Simulium, conocidas popularmente en Guatemala como moscas del café.



Tratamiento innovador: Describió los nódulos subcutáneos donde se alojaban los gusanos adultos y comprobó que su extirpación quirúrgica prevenía el avance de la ceguera.

Una vida dedicada a modernizar la salud pública





Tras formarse y graduarse con honores como médico y cirujano en la Universidad de París, Francia, en 1904, Robles regresó a Guatemala para aplicar sus conocimientos. Su carrera abarcó desde la investigación científica hasta la diplomacia y el liderazgo académico en la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC).



A lo largo de su trayectoria desempeñó roles fundamentales para el desarrollo del país:



Jefe de Sanidad: Fue pionero en la implementación de las primeras medidas estrictas de higiene urbana en las principales ciudades.



Decano de Medicina: Lideró la Facultad de Ciencias Médicas de la USAC, impulsando la investigación de otras patologías tropicales como la leishmaniasis.



Servicio público: Fungió como diputado de la Asamblea Nacional Constituyente y representó con orgullo a Guatemala en diversos congresos médicos internacionales.

Honores a un benefactor de la humanidad





Por sus méritos científicos y su profundo humanismo, el doctor Rodolfo Robles fue condecorado con la Orden del Quetzal, el máximo galardón otorgado por el Estado de Guatemala.



Su nombre permanece vivo en la memoria colectiva y en la infraestructura del país: el Hospital Nacional especializado en enfermedades respiratorias lleva su nombre, y un busto erigido en la Avenida de la Reforma de la capital rinde homenaje permanente a su memoria.