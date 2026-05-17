Accidente de tránsito en Momostenango deja dos mujeres de Almolonga fallecidas y cuatro heridos

May 17, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Región , Sucesos , Tránsito |

Con información de Osmar Toc.

TOTONICAPÁN – Un trágico accidente de tránsito registrado la mañana de este domingo en el kilómetro 209 de la ruta que conduce hacia la aldea El Pitzal, Momostenango, cobró la vida de dos mujeres originarias del municipio de Almolonga, Quetzaltenango.

De acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades viales, el percance ocurrió cuando el picop en el que viajaba una familia perdió el control y cayó a una hondonada de aproximadamente 25 metros de profundidad.

Elementos de los cuerpos de socorro se desplazaron de inmediato al lugar para atender la emergencia y rescatar a los tripulantes del automotor. En el fondo del barranco, los paramédicos brindaron primeros auxilios a Humberto Ramírez, de 47 años; Rosa Chex, de 50; Yoselin Ramírez, de 25; y a una menor de 12 años, quienes presentaban politraumatismo general, por lo que fueron trasladados hacia la emergencia del hospital regional más cercano para recibir atención médica médica urgente.

En el lugar del impacto se confirmó el fallecimiento de María Cacatzun Yac y Catalina Guanon Yac, ambas vecinas del municipio de Almolonga. Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y fiscales del Ministerio Público (MP) se trasladaron al punto para realizar el procesamiento de la escena, levantar los cuerpos e iniciar las investigaciones que permitan determinar si el hecho fue provocado por una falla mecánica en el sistema de frenos o por las condiciones de la carretera.