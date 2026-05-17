Presidente Arévalo: Salida de Consuelo Porras «pone fin al secuestro» del Ministerio Público

May 17, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada |

Por: Herberth Tax.

CIUDAD DE GUATEMALA – En un mensaje transmitido este domingo 17 de mayo por los canales oficiales del Gobierno, el presidente de la República, Bernardo Arévalo de León, fijó la postura del Ejecutivo ante el histórico relevo de mando en el sector justicia.

El mandatario aseguró de forma contundente que la salida de María Consuelo Porras de la jefatura del Ministerio Público (MP) «pone fin al secuestro» de la institución por parte de lo que denominó como “redes político-criminales”.

Durante su discurso en cadena nacional, Arévalo de León sostuvo que durante los últimos años el ente investigador fue desvirtuado de sus funciones constitucionales y utilizado sistemáticamente “como un arma de intimidación, persecución y castigo”.

El jefe de Estado hizo mención directa a los casos de presunta criminalización dirigidos contra operadores de justicia, periodistas y defensores de derechos humanos, señalando además que desde el MP existieron intentos constantes por obstaculizar los procesos y las investigaciones de corrupción impulsadas por el actual gobierno.

Respecto al inicio del período 2026-2030, el gobernante afirmó que la llegada del Dr. Gabriel Estuardo García Luna a la fiscalía general representa “un cambio anhelado por todos”.

Puntualizó que el nuevo jefe del MP enfrenta el inmediato y complejo reto de recuperar la confianza ciudadana, despolitizar la persecución penal y fortalecer la debilitada institucionalidad democrática del país.

“El Ministerio Público llega a una nueva etapa”, concluyó el presidente Arévalo, quien cerró su intervención haciendo un llamado a la población a mantener la esperanza y a continuar “construyendo paso a paso ese país que merecemos”.

El pronunciamiento del Ejecutivo añade una nueva lectura política a la jornada dominical, la cual estuvo marcada horas antes por la sorpresiva orden de García Luna de disolver la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI).