PNC reporta más de mil capturas y millonario decomiso de cocaína durante la última semana

May 17, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada |

GUATEMALA – La Policía Nacional Civil (PNC) presentó el balance operativo correspondiente a la semana del 10 al 16 de mayo de 2026, detallando las acciones de seguridad y combate a la delincuencia ejecutadas a nivel nacional.

De acuerdo con el informe oficial, las fuerzas de seguridad pública reportan la captura de un total de 1,032 personas por diferentes delitos, tanto en flagrancia como en cumplimiento de órdenes judiciales vigentes.

En materia de control de armas y orden vial, las autoridades lograron la consignación de 108 armas de fuego de diversos calibres que eran portadas de forma ilegal o utilizadas en hechos delictivos.

Asimismo, en los distintos operativos de control en carretera, la PNC procedió al decomiso de 1,177 motocicletas y 239 vehículos debido a que transitaban sin placas de circulación o carecían de la tarjeta de circulación respectiva, identificando que varios de estos automotores presentaban reportes activos de robo.

Entre las acciones más destacadas de la semana, las autoridades resaltaron dos operativos ejecutados por la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA).

El primero de ellos se registró en el Puerto San José, Escuintla, donde la Marina de la Defensa Nacional interceptó una embarcación a más de 600 millas náuticas en aguas del Océano Pacífico.

El operativo dejó seis capturados —tres guatemaltecos, dos ecuatorianos y un mexicano— a quienes se les incautó un cargamento de 1,788 kilos de cocaína, valuados en Q243,204,200, además de un dispositivo de navegación GPS.

Por otra parte, en la portuaria de Santo Tomás de Castilla, Puerto Barrios, Izabal, agentes antinarcóticos inspeccionaron una caja de encomiendas procedente de los Estados Unidos. En el interior del paquete se localizaron 10 armas de fuego ilegales, entre las cuales se identificaron dos fusiles de asalto, evitando así que el armamento ingresara a las redes del crimen organizado del país.

Las autoridades recordaron a la población que, para el reporte de emergencias, se encuentra habilitada la línea telefónica 110, mientras que para denuncias de forma totalmente confidencial está disponible el número 1561.